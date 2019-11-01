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Fenomen isimler Gebze Center'da

Yerli ve yabancı marka karmasını artırarak her ihtiyaca cevap veren Gebze Center AVM, Kasım ayında yine birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.
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Yerli ve yabancı marka karmasını artırarak her ihtiyaca cevap veren Gebze Center AVM, Kasım ayında yine birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sevilen çizgi film Kare Takımı’nın özel lisanslı etkinliğini miniklerle buluşturacak Gebze Center, ölüm yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özel bir çalışma ile anacak. Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan puzzle etkinliği düzenleyecek AVM’de birleştirilen dev puzze’lar ile sonra hatıra fotoğrafı da çektirilebilecek. Sömestr tatili süresince de Gebze Center’da çocuklara özel atölyeler yapılacak. Oluşturulan ahşap oyuncak dükkanında yedi gün boyunca çocuklar marangozhane önlük ve gözlükleriyle çeşitli ahşap maketleri monte edecek ve boyayacak. Akabinde atölyeye katılan minikler sertifika alacak. Kasım ayında sosyal medyanın sevilen isimleri Fenomen Anneler de Gebze Center AVM’nin konuğu olacak. Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu, Sosyolog, Oyun Terapisi Uygulayıcısı Ayşegül Bayındır ve Hekim Anne olarak tanınan Dr. Görkem Astarcıoğlu Anne ve Çocuk Akademisi Söyleşisi kapsamında Gebze Center AVM’ye gelecek. Bu bilgilendirici ve keyifli söyleşinin moderatörlüğünü ise “Mutfakta Bebek Var” Instagram hesabının sahibi Kadriye Altınbaşak yapacak. Gebze Center AVM’nin bu ay ağırlayacağı bir diğer isim de “Bana Seni Seviyorum Deme” serisiyle tanınan, son kitabı “Kendine Hoş Geldin” ile beğeni toplayan Yazar Miraç Çağrı Aktaş olacak. Aktaş, özel bir söyleşi ve imza günü ile okurlarıyla buluşacak. Çocukların Öğretmenler Günü için özel hediyeler yapabilecekleri çeşitli çocuk atölyeleri de bu ayın bir diğer etkinliği. Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) ve AVM yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM)hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm .com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün 13:55 TSİ - Yaşam

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