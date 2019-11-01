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İzmit’ten, tüm Kocaeli’ye HALK SÜT desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İzmit’e verdiği Halk Süt müjdesiyle ilgili ikinci toplantı gerçekleştirildi. Projeden İzmit dışında, AKP’li diğer ilçe belediyelerinde yaşayan çiftçi ve köylülerin de faydalanması kararlaştırıldı
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Proje kapsamında İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan ve Halk Süt Projesi Koordinatörü Gökhan Günaydın ve İBB Tarım Daire Başkanı Ahmet Atalık’ı misafir eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yapılabilecekleri konuştu. Projenin sadece İzmit’e değil Kocaeli’nin tüm ilçelerine fayda sağlayacağının konuşulduğu toplantıda CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da  yer alırken,  Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler,  Genel Koordinatör Hakan Özkum ve Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu da hazır bulundu.

 TÜM İLÇELERE FAYDA SAĞLAYACAK

Önemli aşamaların kaydedildiği toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün bir araya gelmemizin nedeni Halk Süt projesiyle ilgili daha detaylı bir toplantı yapmak. Ekrem Başkanımız ilçemize çok güzel bir müjde verdi. Bu müjde sadece İzmit değil Kocaeli’nin tüm ilçelerine fayda sağlayacak. Tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye’nin geldiği nokta ortada. Hazır İstanbul gibi bir piyasa var ve biz de oradan bir şekilde nasıl yararlanabiliriz diye düşündük. Ekrem Bey’de yakın bir bölgeden almak bizim için de faydalı olur dedi. Bugün bir fikir alışverişi yapalım dedik. İstanbul nasıl bir projeyle yola çıktı, biz nasıl destek verebiliriz sorusunun cevabını bulalım istedik” şeklinde konuştu.

 OY VERDİĞİ PARTİNİN ÖNEMİ YOK

İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan ve Halk Süt Projesi Koordinatörü Gökhan Günaydın, “Kırsal alanda emeğini akıtarak çiftçilik yapan insanlar yeterli gelire sahip olamıyorlar. O çiftçinin hangi siyasai partiye oy verdiğinin bir önemi yok. Diğer taraftan da kentlerde yaşayan ve yeterli gıdaya ulaşamayan bir topluluk var. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görevleri çok geniş ama bu görevler arasında elbette tarımsal ve kırsal hizmetleri vermek de var.

 SÜTÜN KALİTESİ ÖNEMLİ

İzmit’ten toplanacak olan sütlerin kalitesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Gökhan Günaydın, “Burada birlik başkanlarımız, kooperatif başkanlarımız, ziraat odası başkanlarımız, mühendis arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz ki sütün kalitesi çok önemli. Kan ve süt dünyada en hızlı bozulan iki sıvı. Hayvan hasta olmayacak, ahır koşulları iyi olacak, antibiyotik kullanmamış olacak, pestisit olmayacak. Bir de Avrupa Birliği kriterleri var” dedi. 

 

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