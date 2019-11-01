İyi Parti İzmit’ten Tezcan’a suç duyurusu

Bir açıklama yapan İyi Partili Filiz, “Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Şu an üzerinde yaşadığımız topraklar onun önderliğinde yüz binlerce insanımızın kanıyla düşmanlardan kurtarılmış ve vatan yapılmıştır. Son günlerde sınırlarımızın güvenliğini korumak için ordumuzun yaptığı operasyonlarda dünyanın tavrı bize gösterdi ki, biz kendi vatanımıza ve milli değerlerimize sahip çıkmazsak hiç kimse bizim yanımızda olmaz.

EN BÜYÜK CEZALARI ALMALI

Hangi siyasi düşüncede olursak olalım, bizi bir araya getirip güçlü kılması gereken en temel ortak noktamız Atatürk olmalıdır. Ancak görüyoruz ki, Cumhuriyet Bayramı gibi en önemli milli günümüzde bile Cumhuriyetimizin kurucusuna hakaret edilebiliyor. Ve bir kez daha gördük ki, Fatih Tezcan gibi unsurlarla vatana sahip çıkılmaz. Şunun çok net bilinmesini istiyoruz; Atatürk sayesinde Cumhuriyet’in bütün nimetlerinden faydalanıp üstüne bir de onlara hakaret eden vicdan ve haysiyet yoksunları, ibret olması açısından yasalar çerçevesinde en büyük cezaları almalıdır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Keşke bireysel başvurulara gerek kalmadan, adını Cumhuriyet’ten alan ve asli görevleri Cumhuriyet’i koruyup kollamak olan Cumhuriyet savcılarımız, gereken işlemleri kendiliğinden yapabilselerdi. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı olarak, teşkilatım adına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Tezcan hakkında suç duyurumuzu yaptık. Bundan sonra, Atatürk'e ve milli değerlerimize yapılan her saldırıda gereken en sert tepkiyi göstereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

NE OLMUŞTU ?

Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde Atatürk’lü 29 Ekim reklamının bulunmasına tepki gösteren Fatih Tezcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “‘Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi...” Bu ifadelerin ardından Tezcan’a karşı başta sosyal medyadan olmak üzere, tüm yurtta STK’lar tepki göstermiş ve çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu.