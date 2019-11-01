KTO’da Ekim Ayı meclis toplantısı yapıldı

Cemalettin Fidancı meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Körfez Ticaret Odası başkanı Recep Öztürk ay içinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

29 EKİM’İ UNUTMADI

Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Öztürk ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelemizin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Atatürk’ün, ‘Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir’ dediği Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladık.

MUASIR MEDENİYET VURGUSU

Bu birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz, büyük önder Atatürk'ün önümüze koyduğu 'muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' hedefinde, her zaman emin adımlarla ilerleyip, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edecektir diyor, bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyoruz’’ dedi

MECLİS PLAKETLERİ DEVAM ETTİ

Körfez Ticaret Odası aylık olağan meclislerinde odada görev almış eski yöneticilere plaket takdimleri devam etti. Bu kapsamda 2009-2012 yılları arasında KTO Meclisi’nde görev alan Selahattin Kabadayıoğlu ve 2009-2010 Yılları arasında mecliste görev alan Hüseyin Kodet’e plaket takdiminde bulunuldu.

KOMİTE SUNUMLARI DEVAM ETTİ

Körfez Ticaret Odası komite sunumlarında 15. Komite başkanı Ayşe Hacet Aşar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği taslağı ile ilgili, Kocaeli Kadın Girişimciler Başkan Vekili Fatoş Durak Kocaeli’den Van’a uzanan lezzet köprüsü sosyal sorumluluk projesi ve 5. Komite Başkanı Muhammet Yasin Kabadayıoğlu ilçede ticaretin geliştirilmesi ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Firma tanıtımlarında ise Erkan Özkartal ise Saray Simit firma tanıtımını gerçekleştirdi.