Saadet Partisi Kocaeli Ankara’ya çıkarma yapacak

Saadet Parti’sinin, kongreyle birlikte genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine “en hazır” parti olma yolunda çalışmalarını yapmaya devam edeceğini belirten Mutlu, “Toplumsal mutabakatı sağlayacak yegâne partinin Saadet Partisi olduğu kanaati her geçen gün güçlenmekte ve Saadet Partimiz, özgül ağırlığı ile iktidarın en güçlü alternatifi olduğunu her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Saadet Partimizin söylemlerinde herkesin ittifak edebileceği bir parti olarak; ülkedeki kutuplaşmanın ortadan kalkması için çabalayan en güçlü irade olduğu açıktır” dedi.

AYLAR ÖNCESİNDEN HAZIRLIK

“Biz Kocaeli olarak kongre katılım hazırlıklarımıza aylar öncesinden başladık” diyen Mutlu, “Kongre; partimiz için olağan bir kongre olsa da hazırlıklarımızı olağanüstü bir şekilde yapıyoruz. Büyük kongremize özellikle gençlerimiz olmak üzere farklı kesimlerden katılımların sağlanması için başta il merkezimiz, il gençlik kollarımız, il kadın kollarımız ve tüm ilçe başkanlıklarımızın en önemli çalışma hedeflerinden biri olup ve katılım noktasında büyük oranda başarıya ulaşılmıştır. Tüm Kocaeli’de kongreye katılan tüm vatandaşlarımızın büyük bir heyecan ve coşkuyla şahitlik edeceği, ‘İşte bu benim partim’ dedirtecek bir kongreyi gerçekleştireceğiz” dedi.