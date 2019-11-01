375 Saadet Partili kadın Ankara’da olacak

Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, 3 Kasım’da Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Saadet Partisi 7.Olağan Büyük Kongresi öncesinde yaptığı ilçe ziyaretlerinin ardından, ilçe başkanları ile kahvaltıda bir araya gelerek son çalışmaları değerlendirdi. Toplantıya, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz iki şehidimiz anarak başlayan Şengün ardından yarın ki kongreye değindi. “Hazırlıklar tamamlandı” diyen Şengün, “İnsanımızın en büyük kaygısının ‘Gelecek’ olduğu ve umudunun azaldığı şu dönemde “Gelecek, Saadet ile Gelecek” sloganıyla yola çıkacağız” dedi.