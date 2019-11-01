Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, 3 Kasım’da Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Saadet Partisi 7.Olağan Büyük Kongresi öncesinde yaptığı ilçe ziyaretlerinin ardından, ilçe başkanları ile kahvaltıda bir araya gelerek son çalışmaları değerlendirdi. Toplantıya, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz iki şehidimiz anarak başlayan Şengün ardından yarın ki kongreye değindi. “Hazırlıklar tamamlandı” diyen Şengün, “İnsanımızın en büyük kaygısının ‘Gelecek’ olduğu ve umudunun azaldığı şu dönemde “Gelecek, Saadet ile Gelecek” sloganıyla yola çıkacağız” dedi.
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375 Saadet Partili kadın Ankara’da olacak
Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kongre katılım çalışmalarını tamamlıyor. Kocaeli Kadın Kolları özellikle gençlerin ilgi gösterdiği 375 kişilik bir kadroyla kongreye katılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz