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TÜMSİAD Kocaeli’den 20 yeni üye

Kentin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan TÜMSİAD Kocaeli Şubesi 20 yeni üyesini gerçekleştirdiği üye tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıttı

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Kente ticari ve sosyal faaliyetleriyle katkı sunmaya devam eden TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Abdulkadir Yılmaz yeni üyeleriyle daha genç ve dinamik bir yapıya sahip olduklarını, bundan sonra daha agresif bir ticari anlayış benimseyerek kente katkı sunmak istediklerini vurguladı. Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Abdulkadir Yılmaz’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve yeni üyeler katılım gösterdi.

 GENÇ VE DİNAMİK YAPI

Toplantı öncesinde gerçekleştirilen kokteyl ile kısa bir sohbet gerçekleştiren TÜMSİAD üyeleri daha sonra toplantı salonunda bir araya geldi. Kokteyl esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Abdulkadir Yılmaz, ” TÜMSİAD üye yapısını son yıllarda güncelledi ve yeniledi. Yeni yol arkadaşlarımızın birçoğu genç ve dinamik. Ülkemizin ekonomik dar boğazdan geçtiği şu günlerde hem kent hem de ülkemizin ekonomisine genç ve dinamik bir hava vermek istiyoruz” dedi.

 ROZET TAKTILAR

Dernek çalışmalarından bahseden Başkan Yılmaz’ın açıklamalarının ardından basına kapalı olarak TÜMSİAD Kocaeli Yönetim Kurulu ve yeni üyelerinin tanışması ve sektörel bilgi alışverişinin yapıldığı toplantı gerçekleşti. Toplantının ardından 9 yönetim kurulu üyesi, 20 yeni üyeye hem hoş geldin dedi hem de rozetlerini bizzat taktı.

Bugün 14:12 TSİ - Ekonomi

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