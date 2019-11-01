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Bulut’tan Kıbrıs’a iş ziyareti

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu (SAİK) Üyesi de olan KOTO Başkanı Necmi Bulut, kurul üyeleriyle birlikte KKTC’ye iş ziyareti gerçekleştirdi

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulundu. SAİK Başkanı Levent Korkut ile birlikte KOTO Başkanı Necmi Bulut’un da yer aldığı, TOBB SAİK yönetimi, KKTC’de sektör adına önemli temaslar gerçekleştirdi. İlk olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret eden heyet, akabinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda görüşmelerde bulundu.

TÜRK TİCARET ODASI’NA ZİYARET

SAİK Yönetiminin, öncelikle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yaptıkları resmi görüşmede, Oda yöneticileri ile bir araya gelerek, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sigorta sektörü konuları ve acentelerin yerel sorunları ile genel sorunları istişare etti. Toplantıda Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Serhan Kombos, Vargın Varer yer aldı.

TÜRK SANAYİ ODASI’NA ZİYARET

İcra Komitesi Üyeleri bu görüşmenin ardından Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na giderek, Oda Başkanı Candan Avunduk, Yönetim Kurulu As Başkanı Metin Uluğ, Yönetim Kurulu Üyesi Çavlan Paralik ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Erel ile karşılıklı istişarelerde bulundu. Her iki toplantıda iki ülke bakanlıkları ve TOBB SAİK Yönetimi ile ortaklaşa bir çalışma toplantısı yapılması planlanmış ve kararı alındı.

DAVET İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ 

TOBB SAİK Yönetimi, yapılan davet doğrultusunda Kıbrıs’ta gerçekleştirilen HDI Sigorta 2019 Yılı Sigorta Acenteleri toplantısına da katıldı. Sektörde ilk kez gerçekleşen bu davet ile 5684 sayılı kanun ile kurulan ve görev yapan SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) Yönetimi tarihinde ilk kez bir Sigorta Şirketi tarafından Acenteleri ile buluştuğu bu önemli birlikteliğe katılmış oldu. 

Bugün 14:14 TSİ - Ekonomi

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