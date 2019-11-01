Didem Kuaför Salonu açıldı

Genç girişimci iş kadınları Bahriye Çakır ile Didem Moğunacı 'nın birlikte işleteceği Didem Güzellik Salonu'nun açılış kurdelesini; Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Fatoş Durak; Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan; Kocaeli Artvinliler Federasyonu Başkanı Nihat Tekgümüş birlikte kestiler. Dualarla açılışı yapılan iş yeri; Fatih Mahallesi Ay Sokak No: 29/ B adresinde hizmet verecektir. İş yerinin açılışına; iş adamları; sanayiciler, eğitimciler, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

HERŞEY YAPILIYOR

Açılışı yapılan iş yerinde; Fön, Kesim Boya, Organik Boya, Röfle, Perma, Maşa ( Kırık, Düz, Dalgalı,...), Topuz, Türban, Renk Açma, Perma, Tarama; Gelin Saçı, Söz Saçı, Nişan Saçı, Türban, Cilt Bakımı, Manikür – Pedikür, Ağda - Sir Ağda, Kaş, Saç Bakımı, Makyaj, Profesyonel Makyaj gibi hizmetlerin verileceği bildirildi. Programın sunumunu ise ünlü sunucu Ünal Kaya gerçekleştirdi.