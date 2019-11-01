Yıldız Entegre’den yeni hamle

Orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Yıldız Entegre, taş dokuyu ağaçla buluşturduğu yepyeni bir ürün gamı hazırladı. İnovatif bir şirket olarak teknoloji ve tasarımı aynı potada buluşturan Yıldız Entegre, yeni taş yüzeyini sektöre sundu. Yıldız Entegre, mermer, taş ve düz desenlere yeni taş yüzeyini uygulayarak, taş yüzey dokusunu ağacın sıcaklığı ile buluşturuyor. Yıldız Trend markası altındaki mdflam ve suntalam ürünlere uygulanan taş yüzey ile ortaya çıkan ürünler, yaşam alanlarına modern ve eşsiz bir ruh katmasıyla dikkat çekiyor. İlk aşamada 20 lam desenine uygulanacak olan taş yüzey, mdflam/suntalam ürün grubunun kullanıldığı her noktada tasarımcı ve mimarların beğenisini alıyor.

“İNOVATİF BAKIŞ AÇISI

Tüm yaşam alanlarında geniş bir kullanım alanına sahip olan Yıldız Trend markası altındaki mdflam/suntalam ürün grubu, portföyüne giren taş yüzeyi ile yaşam alanlarındaki denge ve uyuma özgün stiliyle eşlik ediyor. Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Yeni Taş Yüzey ile üretilen ürünlerimizi, Yıldız Entegre’nin inovatif bakış açısının bir eseri olarak görüyoruz. Tüm üretim ve iş süreçlerimize teknolojik gelişmeleri dâhil ettiğimiz günümüzde, sektörümüzü bir üst seviyeye çıkaran ürünlere imza atmaya devam ediyoruz.” dedi.