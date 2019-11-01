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Migros’tan yeni hamle

Migros, Paket Lojistik'in sermayesinin % 25'ine iştirak edilmesine karar verdi.

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Migros, Paket Lojistik'in sermayesinin % 25'ine iştirak edilmesine karar verdi. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu stratejik yatırımla, iştirak bedeli olarak ödenecek 3.250.000 TL'nin Paket Lojistik'in operasyonlarının genişletilmesi ve verimli hale getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır."

Bugün 14:17 TSİ - Ekonomi

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