Migros, Paket Lojistik'in sermayesinin % 25'ine iştirak edilmesine karar verdi. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu stratejik yatırımla, iştirak bedeli olarak ödenecek 3.250.000 TL'nin Paket Lojistik'in operasyonlarının genişletilmesi ve verimli hale getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır."
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Migros’tan yeni hamle
Migros, Paket Lojistik'in sermayesinin % 25'ine iştirak edilmesine karar verdi.
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Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz