Migros’tan yeni hamle

Migros, Paket Lojistik'in sermayesinin % 25'ine iştirak edilmesine karar verdi. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu stratejik yatırımla, iştirak bedeli olarak ödenecek 3.250.000 TL'nin Paket Lojistik'in operasyonlarının genişletilmesi ve verimli hale getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır."