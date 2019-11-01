Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri eski Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya ve Mali Müşavir Ahsen Okyar birlikte, Körfez’de; Özel Körfez Marmara Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Esener Macil ve Av. Naci Kara’yı, Başiskele’de Kaymakam Atilla Kantay, Özel Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir ve Ecz. Selçuk Arslan’ı makamında ziyaret etti.
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Akça Koca Platformu’ndan Körfez ve Başiskele ziyaretleri
Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ve beraberindeki heyet, Başiskele’de Kaymakam Atilla Kantay, Özel Bilgili Kültür Okulları kurucusu Ali Aydemir ve Eczacı Selçuk Arslan’ı ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz