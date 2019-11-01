Akça Koca Platformu’ndan Körfez ve Başiskele ziyaretleri

Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri eski Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya ve Mali Müşavir Ahsen Okyar birlikte, Körfez’de; Özel Körfez Marmara Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Esener Macil ve Av. Naci Kara’yı, Başiskele’de Kaymakam Atilla Kantay, Özel Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir ve Ecz. Selçuk Arslan’ı makamında ziyaret etti.