‘Cinsel istismara af’ tepkisi

AKP üç yıl önce, muhalefetin yoğun itirazları nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığı “Küçük çocuklarla ilgili cinsel istismar cezalarına bir defaya özgü af” düzenlemesine yönelik yeni bir çalışma yapıyor. Yeni düzenleme ise; “Şikayet yoksa ve yaş farkı 10’dan fazla değilse istismara af” gelmesi yönünde. Mecliste bu konuda görüş ayrılıkları yaşanırken, vatandaştan konuya net ve tepkili yorumlar geldi.

“CEZA MI, TEŞVİK Mİ”

Nurgül ÇİFTÇİ (21) Esnaf:

“Ben bu habere çok sinirlendim. Bir kere 10 yaşındaki ve 10 yaşın altındaki bireyler kendini ifade etme yeteneğine ne kadar sahip olabilir ki? Yani böyle bir durum olduğunda, şikayet yoksa istismarda mı yok? Yetişkin kadınlar bile saldırıya uğradığında yaşadığı travmadan dolayı kendini nasıl ifade edeceğini bilemiyor. Bence bu çok mantıksız bir düzenleme. Bunun neresi düzenleme, ceza mı teşvik mi? Böyle yaparak istismarı teşvik ediyorlar ve bu yüzden de sonu gelmiyor”

“VİCDANA VE AHLAKA SIĞIYOR MU?”

Betül ALTUNDAĞ (22) Öğrenci:

“Ben Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisiyim. “Çocuk İhmal ve İstismarı” isimli bir dersimiz de var. Çok sinirleniyorum bu tür konulara. Çocuk böyle bir olay yaşıyor, rıza gösterecek yaşta da değil karar verecek yaşta da değil, ne yapsın kendini nasıl savunsun, onu kim savunsun? Vicdan ve ahlaka sığıyor mu bu? Neye göre yapılıyor bu düzenlemeler? Bu yaş grubunu adalet savunmayacaksa kim savunacak?

“İDAM TARAFTARIYIM”

Sevgi ÖRNEKEL (45) Esnaf:

“Düzenleme tabi ki yanlış. Böyle düzenleme mi olur? Her şeyin önünü açıyorlar bu şekilde, kim kime dumduma. 10 yaş ve altı kendini nasıl savunabilir? Bence bunların ifşa edilmesi gerek ne affı? Normal aklı başında bir insan zaten bunu kabul etmez. Kabul edenler de insan değildir. Bu tür durumlarda caydırıcı cezalar, gerek teşvik edici değil. Böyleleri hapisten çıksa da değişmez. Bunlar hapishaneleri de işgal ediyor, ben idam taraftarıyım”

“DÜZENLEME BAŞTAN SONA YANLIŞ”



İrfan HALİLOĞLU (30) Esnaf:

“Bu düzenleme baştan sona yanlış. İstismarda bulunan kişiye kesinlikle ceza verileceği gibi şikayetçi olmayan aileye veya sorumlusuna da kesinlikle ceza verilmeli. Çocuğun kendi haklarını savunamayacağı ortadadır. Olgunluğa erişememiş çocuğun, sorumluluklarını da devlet aileye devretmiştir. Dolayısıyla çocuğun hakları ailesi tarafından kasıtlı olarak savunulmazsa, hakkı yine ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle aile bu suça ortak olmuş olacağından cezalandırılmalı diye düşünüyorum”





“AKILDIŞI BİR HAREKET”

Kerem Yurdakul (25) Esnaf:

“Bu akıldışı bir hareket. İnsani ve vicdani bir hareket değil asla desteklemiyorum. Ahlak kurallarına kesinlikle aykırı. Özümüzü kaybettik. Cinsel istismar gittikçe artarken bu tür düzenlemeler daha kötü olaylara sebebiyet verir. Bu konularda en iyi düzenleme bunları hadım etmek. Adalet öncülük yapmayacaksa kim yapacak?”





“OLAYI YAŞAYAN HAK ETMİŞ Mİ OLUYOR”

Esra ŞENGÜLER (20) Öğrenci:

“Bu düzenleme yapılmamalı, tabi ki yanlış. Mağdurları korumaları gerekirken, insanlık daha çok tehlikeye atılıyor. Ben anlamış değilim çocukları ve kadınları kimse neden önemsemiyor. Kişi ölmese bile ölene kadar o travmayla yaşıyor. Yetişkin bir insan kendini savunamazken 10 yaşındaki birey nasıl savunsun? Yani olayı yaşayan hak etmiş mi oluyor nedir bu?

“İDAM ETSİNLER BUNLARI”

Dilek ÖNCÜ (39) Esnaf:

“Bu düzenleme yapılmamalı. Zaten bu tür olaylar çok fazla yaşanıyor. Caydırıcı ceza verilmesi gerekirken düzenleme olarak bunu mu düşünüyorlar? Benim bir arkadaşım 16 yaşındayken böyle bir olay yaşamış ve halen psikolojisi bozuk. Anlatmasın duyulmasın diye çevre baskısı görmüş, susturulmuş, ailesi bile dövmüş sahip çıkmamış. Peki 10 yaşındaki bireyleri kim dinleyecek, kim sahiplenecek? Zaten yasalar yeterli olmadığı için bunların sonu gelmiyor. Allah korkusu da yok kimsede. İdam etsinler bunları”