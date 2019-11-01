Gölcük’te yeni sağlık kompleksi için yıkım başladı

Yeni Sağlık Kompleksi hakkında bilgi veren Başkan Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne bağlı olan ve Donanma Caddesi üzerinde bulunan Semt Polikliniği ve Verem Savaş Dispanseri, Yeni Sağlık Kompleksi için boşaltılmıştı. Yeni yapılacak olan sağlık kompleksinin ihalesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım işlemine de başlandı. Yıkımın tamamlanması ve alanın temizlenmesi sonrasında, yüklenici firmaya yer tesliminden itibaren 1 yıl içerisinde inşaatın tamamlanması planlanıyor” dedi.

3 KATLI SAĞLIK KOMPLEKSİ

Yeni Sağlık Kompleksi; bodrum, zemin ve 3 kat olmak üzere, 5 bin 18 metrekare kullanım alanlı olacak. Yeni binanın içerisinde, aile sağlığı merkezi, semt polikliniği, verem savaş dispanseri, 112 acil sağlık ve sağlık grup başkanlığı bulunacak. Beş hizmet de aynı binadan verilmiş olacak. Bunların dışında, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, sağlıklı yaşam merkezi adı altında psikolojik danışma birimi, gebe eğitim sınıfı, sigarayı bırakma birimi, obezite ve diyabet olacak. Bina içerisinde iki adet eğitim salonu da yer alacak.