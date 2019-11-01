Kalyoncu ve ekibi Artvinli bürokratları sahipleniyor

Başkan Kalyoncu, aslen Artvinli olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde su ve kanalizasyon idaresi(SASKİ) Genel Müdürü Dr.İlyas Demirci ve Ulaşım Daire Başkanı Ömer Turan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kendilerine federasyon logo baskılı seramikten yapılan plaket takdiminde bulundu. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Dr.İlyas Demirci, her zaman destek olmaya hazır olduğunu belirtti. KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu da federasyonun etkinliklerini anlatırken, bürokratlara başarılar diledi.