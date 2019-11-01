CHP’li meclis üyeleri pazarcı esnafını dinledi

CHP Darıca belediye meclis üyeleri Darıca Perşembe Pazarı’nda pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Pazarcı esnafının sorun ve taleplerini dinleyen meclis üyeleri, esnafının sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirtti. CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak Darıcalılar’ın sorunlarını dinlemeye devam edeceklerini belirterek, “CHP Darıca Belediye Meclis Üyelerimiz ile Darıca Perşembe Pazarı’nda bir araya geldik. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek esnafın sorun ve taleplerini dinledik. Esnafımız işlerin azlığından bahsediyor. Vatandaşlarımız ile pazarcı esnafımızın sorun ve taleplerini not alarak dertlerine çözüm arayışımızı gerekli mercilere ileteceğiz” dedi.