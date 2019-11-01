Bu yılki kış çalışmalarına “Birlikte Isınalım” sloganıyla başlayan İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, Kocaeli genelinde yürüteceği faaliyetler sonucunda ihtiyaç sahibine ailelere soba ve kömür yardımlarını ulaştıracak. İHH yetkilileri 1 Ailenin İhtiyacı olarak (Soba+40 Torba Kömür) soba 300 TL, 1 torba kömür 25 TL olarak belirledi.
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İHH Kocaeli'den ‘Birlikte Isınalım’ çağrısı
İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, Kocaeli genelinde yürüteceği faaliyetler sonucunda ihtiyaç sahibine ailelere soba ve kömür yardımlarını ulaştıracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz