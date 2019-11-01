İHH Kocaeli'den ‘Birlikte Isınalım’ çağrısı

Bu yılki kış çalışmalarına “Birlikte Isınalım” sloganıyla başlayan İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, Kocaeli genelinde yürüteceği faaliyetler sonucunda ihtiyaç sahibine ailelere soba ve kömür yardımlarını ulaştıracak. İHH yetkilileri 1 Ailenin İhtiyacı olarak (Soba+40 Torba Kömür) soba 300 TL, 1 torba kömür 25 TL olarak belirledi.