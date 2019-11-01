Bu sene sık sık gündeme gelen ve vatandaşların da el atılmasını istedikleri Yarımca Atalar Mahallesi sahilde, İstasyon altında yer alan Anıt ve çevresinde inceleme yapan Saadet ekibi, komple sahilin yürüyüş yolu olarak düzenlenmesi gerektiğini belirttiler. Gurupta, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Hikmet Aydın, Bölge Meclis Üyeleri Fatih Sevimli, Sinan Yücel ve Cem Kaplan yer aldı. Yapılan inceleme sonrasında Anıt ve çevresinin bakım yapılarak parka dönüştürülmesi, mevcut sahil yürüme bandının uzatılarak son noktaya kadar götürülmesi gerektiği vurgulandı. Bu sayede vatandaşların tüm sahilde yürüme şansı bulacakları ve Yarımca’nın en eski toplanma bölgesi olan park ve çevresinin halkın kullanımına açılabileceği belirtildi.
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“Yarımca sahili korunmalı”
Saadet Partisi İlçe Yönetimi ve Bölge Meclis Üyeleri bir araya gelerek Yarımca Atalar Mahallesi’nde sahilde inceleme yaptılar
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Yorumlar
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Babacan - Bu alan zamanında yarımcanın en hareketli en güzel parkıydı tüm resmî törenler burada yapılırdı şu an mezbelelik burayı bu hale yarımca düşmanlığı yapan siyasiler getirdi birde tabiki yarımcalıyız diyen mahallesine sahip çıkmayan yerli halk
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