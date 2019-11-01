“Yarımca sahili korunmalı”

Bu sene sık sık gündeme gelen ve vatandaşların da el atılmasını istedikleri Yarımca Atalar Mahallesi sahilde, İstasyon altında yer alan Anıt ve çevresinde inceleme yapan Saadet ekibi, komple sahilin yürüyüş yolu olarak düzenlenmesi gerektiğini belirttiler. Gurupta, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Hikmet Aydın, Bölge Meclis Üyeleri Fatih Sevimli, Sinan Yücel ve Cem Kaplan yer aldı. Yapılan inceleme sonrasında Anıt ve çevresinin bakım yapılarak parka dönüştürülmesi, mevcut sahil yürüme bandının uzatılarak son noktaya kadar götürülmesi gerektiği vurgulandı. Bu sayede vatandaşların tüm sahilde yürüme şansı bulacakları ve Yarımca’nın en eski toplanma bölgesi olan park ve çevresinin halkın kullanımına açılabileceği belirtildi.