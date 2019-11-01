Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:45 TSİ- Gündem G: Bugün 14:47 TSİ

“Yarımca sahili korunmalı”

Saadet Partisi İlçe Yönetimi ve Bölge Meclis Üyeleri bir araya gelerek Yarımca Atalar Mahallesi’nde sahilde inceleme yaptılar
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu sene sık sık gündeme gelen ve vatandaşların da el atılmasını istedikleri Yarımca Atalar Mahallesi sahilde, İstasyon altında yer alan Anıt ve çevresinde inceleme yapan Saadet ekibi, komple sahilin yürüyüş yolu olarak düzenlenmesi gerektiğini belirttiler. Gurupta, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Hikmet Aydın, Bölge Meclis Üyeleri Fatih Sevimli, Sinan Yücel ve Cem Kaplan yer aldı. Yapılan inceleme sonrasında Anıt ve çevresinin bakım yapılarak parka dönüştürülmesi, mevcut sahil yürüme bandının uzatılarak son noktaya kadar götürülmesi gerektiği vurgulandı. Bu sayede vatandaşların tüm sahilde yürüme şansı bulacakları ve Yarımca’nın en eski toplanma bölgesi olan park ve çevresinin halkın kullanımına açılabileceği belirtildi.

Bugün 14:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Babacan - Bu alan zamanında yarımcanın en hareketli en güzel parkıydı tüm resmî törenler burada yapılırdı şu an mezbelelik burayı bu hale yarımca düşmanlığı yapan siyasiler getirdi birde tabiki yarımcalıyız diyen mahallesine sahip çıkmayan yerli halk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 15:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı
SEDAŞ, kesinti yapılacak mahalleleri duyurdu mask
SEDAŞ, kesinti yapılacak mahalleleri duyurdu
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı mask
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Hürriyet'te Ahmet Hakan sesleri mask
Hürriyet'te Ahmet Hakan sesleri
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı mask
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Kocaeli'de deprem! mask
Kocaeli'de deprem!

GALERİ

'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL