İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta meydana gelen olayda İsmail Görüş (36) isimli şahıs kendini evinin terasına astı. İsmail Görüş’ün ipte asılı bedenini bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Görüş'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Görüş'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

ŞEKER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Burada tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Fehmi Görüş, Fembe Görüş çiftinin 4 çocuğundan biri, serbest işçi olarak çalışan İsmail Görüş’ün şeker rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Görüş’ün cenazesi Boğaziçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Görüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi. İsmail Görüş’ün neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.