Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:24 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:27 TSİ

Evinde kendini astı

İzmit Yeşilova Mahallesinde ailesiyle birlikte ikamet eden 35 yaşındaki İsmail Görüş, evinin teras katında kendini asarak yaşamına son verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta meydana gelen olayda İsmail Görüş (36) isimli şahıs kendini evinin terasına astı. İsmail Görüş’ün ipte asılı bedenini bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Görüş'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Görüş'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

ŞEKER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ  

Burada tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Fehmi Görüş, Fembe Görüş çiftinin 4 çocuğundan biri, serbest işçi olarak çalışan İsmail Görüş’ün şeker rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Görüş’ün cenazesi Boğaziçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Görüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi. İsmail Görüş’ün neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Bugün 15:24 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Evinin terasında kendisini astı mask
Evinin terasında kendisini astı
İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma! mask
İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma!
"15 gündür öldürmeyi düşünüyordum" mask
"15 gündür öldürmeyi düşünüyordum"
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü! mask
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Kocaeli'de deprem! mask
Kocaeli'de deprem!

GALERİ

'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL