Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:28 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:11 TSİ

Kocaeli'den Türkiye'ye dev destek

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kocaeli’de 2019 yılında 13 bin 79 dekar tarım arazisi sulandığını ve üretilen ürünler ile ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin TL'lik katkı sağlandığını söyledi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak, tarımda su tasarrufuna, çiftçilerimizin kazançlarına ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandı. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden odluğunu söyledi. Çalışmalar kapsamında Kocaeli’de 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda Kocaeli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 13 bin 79 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kocaeli’de yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 9 milyon 888 bin TL katkı sağlandı” dedi.

Bugün 15:28 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Migros’tan yeni hamle mask
Migros’tan yeni hamle
Milyarderlerin serveti 21.6 milyar eridi mask
Milyarderlerin serveti 21.6 milyar eridi
Bulut’tan Kıbrıs’a iş ziyareti mask
Bulut’tan Kıbrıs’a iş ziyareti
İzmit’ten, tüm Kocaeli’ye HALK SÜT desteği mask
İzmit’ten, tüm Kocaeli’ye HALK SÜT desteği
Belediyede tek maaş dönemi mask
Belediyede tek maaş dönemi
Kocaeli'nin ithalat ve ihracatı azaldı mask
Kocaeli'nin ithalat ve ihracatı azaldı
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Kocaeli'de deprem! mask
Kocaeli'de deprem!

GALERİ

Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL