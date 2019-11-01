O uygulamaya da zam geldi!

Apple Music, Tidal ve Deezer gibi alternatiflere rağmen müzik uygulamaları pazarında zirveyi koruyan Spotify, ücretli yani 'premium' üyelik paketlerine zam yaptı. Spotify’ın yeni fiyatları Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak.
HENÜZ RESMİ OLARAK AÇIKLANMADI
Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify, resmi internet sitesinde henüz güncel fiyatları açıklamadı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek.
Sputnik’in aktardıklarına göre, yeni Spotify Premium fiyatları şöyle:
Öğrenci: 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6.99 TL)
Bireysel: 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13.99 TL)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz