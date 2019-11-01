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O uygulamaya da zam geldi!

Popüler müzik dinleme platformu Spotify, üyelik ücretlerine zam yaptı.
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Apple Music, Tidal ve Deezer gibi alternatiflere rağmen müzik uygulamaları pazarında zirveyi koruyan Spotify, ücretli yani 'premium' üyelik paketlerine zam yaptı. Spotify’ın yeni fiyatları Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak.

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Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify, resmi internet sitesinde henüz güncel fiyatları açıklamadı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek.

Sputnik’in aktardıklarına göre, yeni Spotify Premium fiyatları şöyle:

Öğrenci: 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6.99 TL)

Bireysel: 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13.99 TL)

Bugün 15:33 TSİ - Teknoloji

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