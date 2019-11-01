WhatsApp'a yeni güncelleme

WhatsApp’ın Android’deki uygulaması için karanlık mod geliştirmesine dair haberleri geçtiğimiz hafta bolca okuduk. Şimdi de WhatsApp’ın iOS uygulaması için haberler gelmeye başladı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre WhatsApp, iOS için iki farklı karanlık mod üzerinde çalışıyor. WABetaInfo tarafından yayınlanan rapora göre WhatsApp’ın karanlık mod temaları, iOS 13’ün yeni önizleme sürümünde mevcut. İki karanlık mod temasından birinde siyah renk fon olarak kullanılırken, ikinci temada gri tonlar kullanılmış. İki ayrı WhatsApp karanlık mod temasında da konuşma balonlarındaki gelen iletiler koyu gri renkte, giden iletiler koyu yeşil renkte olacak. Şu an herhangi bir üçüncü karanlık mod teması bulunmuyor. WABetaInfo, WhatsApp güncellenmesi sunulduktan sonra kullanıcıların temalardan birini seçmesi için seçenek olup olmayacağını belirtmedi. Temalardan sadece birinin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bir bilgi de yok.