CHP İzmit’te delege sayıları belirlendi

Kongre sürecinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Örgütü’nün mahalle delege sayıları belli oldu. 102 mahallede delege seçimi yapacak İzmit İlçe Örgütü’nde toplam 400 delege seçimi yapacak. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar tarafından yapılan açıklamada,”400 delegenin seçileceği İzmit ilçe’ de ilçe yönetim kurulundan 17 kişi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplam Hürriyet doğal delege olacak. Ayrıca Genel Merkezin aldığı karar ile ön seçim delegeliği kalktı. Partimiz adına delege seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.