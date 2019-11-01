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Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi (Genel Cerrahi)’nde yatan bir hasta için acil, A RH(+) kana ihtiyaç vardır. İletişim Önder AYSAL 0533 0980 171
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi (Genel Cerrahi)’nde yatan bir hasta için acil, A RH(+) kana ihtiyaç vardır. İletişim Önder AYSAL 0533 0980 171

Bugün 16:30 TSİ - Gündem

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