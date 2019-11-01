Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi (Genel Cerrahi)’nde yatan bir hasta için acil, A RH(+) kana ihtiyaç vardır. İletişim Önder AYSAL 0533 0980 171
Bugün 16:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:32 TSİ
Acil kan aranıyor
Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi (Genel Cerrahi)’nde yatan bir hasta için acil, A RH(+) kana ihtiyaç vardır. İletişim Önder AYSAL 0533 0980 171
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz