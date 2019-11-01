AKP'de delege seçimleri başlıyor

12 Ekim Cumartesi 2019 günü askıya çıkarılan delege seçmen listelerinin ardından 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Derince ve Körfez ilçeleri ile birlikte delege seçimleri başlayacak. İlçe kongrelerinde oy kullanmak üzere toplam 600 delege seçimi 23 Kasım 2019 Cumartesi günü tamamlanacak.

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, delege seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı olarak genel merkezimizin belirlediği takvim doğrultusunda aşama aşama büyük kongremize doğru yol alıyoruz. Delege seçmen listelerinin askıda kalma ve itiraz süreleri tamamlandıktan sonra şimdi delege seçimlerini gerçekleştireceğiz."

“UNVANLI GÖREVLER SADECE HİZMET VASITASIDIR”

“Daha önce de ifade ettiğim gibi milletimizin her bir ferdini hiçbir ayrım, hiçbir farklılık, hiçbir hesap gütmeksizin bu büyük mücadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz. AK Partili olmak demek sadece bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. AK Partili olmak demek, bu ülkenin ve milletin asırlar boyu devam eden medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Ve dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Bu süreçte değerli kardeşlerimden teşkilat başkanı, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili gibi unvanlı görevlerin bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet vesilesi, hizmet vasıtası olduğunu unutmamasını istiyorum. Önemli olan hiçbir sıfat sahibi olmadan da bu büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmek olduğunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle inşallah bu şekilde davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır.”

DELEGE SEÇİM TARİHLERİ VE DELEGE SAYILARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

İLÇE TARİH DELEGE.SAYISI

Derince 16 Kasım 2019 44

Körfez 16 Kasım 2019 47

Çayırova 17 Kasım 2019 42

Darıca 17 Kasım 2019 60

Dilovası 17 Kasım 2019 17

Gebze 17 Kasım 2019 14

Kandıra 20 Kasım 2019 21

Başiskele 23 Kasım 2019 38

Gölcük 23 Kasım 2019 52

İzmit 23 Kasım 2019 99

Karamürsel 23 Kasım2019 23

Kartepe 23 Kasım 2019 43

TOPLAM: 600

Not: Delege seçimleri ilçe merkezlerinde saat 10.00-17.00 arası olacak.