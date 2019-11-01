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AKP'de delege seçimleri başlıyor

AKP Genel Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından “Birlik, Dirlik ve Kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti” diyerek başlatılan 7.Büyük Kongre takvimi devam ediyor

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12 Ekim Cumartesi 2019 günü askıya çıkarılan delege seçmen listelerinin ardından 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Derince ve Körfez ilçeleri ile birlikte delege seçimleri başlayacak. İlçe kongrelerinde oy kullanmak üzere toplam 600 delege seçimi 23 Kasım 2019 Cumartesi günü tamamlanacak.  

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, delege seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı olarak genel merkezimizin belirlediği takvim doğrultusunda aşama aşama büyük kongremize doğru yol alıyoruz. Delege seçmen listelerinin askıda kalma ve itiraz süreleri tamamlandıktan sonra şimdi delege seçimlerini gerçekleştireceğiz." 

“UNVANLI GÖREVLER SADECE HİZMET VASITASIDIR”

“Daha önce de ifade ettiğim gibi milletimizin her bir ferdini hiçbir ayrım, hiçbir farklılık, hiçbir hesap gütmeksizin bu büyük mücadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz. AK Partili olmak demek sadece bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. AK Partili olmak demek, bu ülkenin ve milletin asırlar boyu devam eden medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Ve dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Bu süreçte değerli kardeşlerimden teşkilat başkanı, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili gibi unvanlı görevlerin bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet vesilesi, hizmet vasıtası olduğunu unutmamasını istiyorum. Önemli olan hiçbir sıfat sahibi olmadan da bu büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmek olduğunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle inşallah bu şekilde davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır.”  

DELEGE SEÇİM TARİHLERİ VE DELEGE SAYILARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

İLÇE                                       TARİH                           DELEGE.SAYISI

Derince                                16 Kasım 2019                   44

Körfez                                  16 Kasım 2019                   47

Çayırova                              17 Kasım 2019                   42

Darıca                                   17 Kasım 2019                   60

Dilovası                                17 Kasım 2019                   17

Gebze                                  17 Kasım 2019                   14

Kandıra                                20 Kasım 2019                    21

Başiskele                             23 Kasım 2019                     38

Gölcük                                23 Kasım 2019                       52

İzmit                                     23 Kasım 2019                      99

Karamürsel                         23 Kasım2019                         23

Kartepe                               23 Kasım 2019                        43

                                                                                            TOPLAM: 600

Not: Delege seçimleri ilçe merkezlerinde saat 10.00-17.00 arası olacak.

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