Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükakın daha sonra TBMM’de çalışma ofislerinde AKP Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
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Başkan Büyükakın, Ankara’da istişare toplantısına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz