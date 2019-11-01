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Başkan Büyükakın, Ankara’da istişare toplantısına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükakın daha sonra TBMM’de çalışma ofislerinde AKP Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

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