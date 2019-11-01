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İzmit’in ortasında yol isyanı

İzmit Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, mahallelerinde bulunan 100 metrelik yolun kullanılamaz halde olması nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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120 haneli İzmit Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak sakinleri, çocuklarının okullarına giden yolun kullanılamaz halde olması nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler. Sokaklarının sağ ve sol tarafındaki yolların asfaltlanarak kullanıma açıldığını belirten mahalle sakinleri, evlerinin üzerindeki yolun kullanılamaz halde olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktardılar. Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Hasan Karagöz, yolun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından incelendiğini ve yapılması için söz aldıklarını ancak herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi.

 

BÜYÜKŞEHİR SORUMLULUĞUNDA

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de söz konusu bölgeyi incelediğini belirten Karagöz, “Mahallemizde yol sıkıntısı var. Çocuklarımızın okula giderken kullanabilecekleri kestirme yol varken, bu yol bozuk olması hatta hiç olmaması nedeniyle kullanılamıyor. Sokak üzerinde 120 hane yaşıyoruz. Çocuklarımız okula gitmek için 5 kilometrelik yol dolaşmak zorunda kalıyorlar. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgede incelemelerde bulundu. Başkan, konunun kendileri ile ilgili olmadığını ve Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

 “YETKİLİLER ‘YAPACAĞIZ’ DEDİLER”

Söz konusu sıkıntıyı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de bildirdiklerini ve mühendislerin bölgede incelemeler yaptığını aktaran Karagöz, “Yolun yapımı konusunda Büyükşehir’e şikayetimizi bildirdik ve gelip bölgede incelemelerde bulunuldu. Yolu inceleyen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler sorunu anladıklarını ve yapacaklarını söylediler. Ancak incelemelerin üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Buranın ödeneğinin Yuvacık’a gittiği söylendi” diye konuştu.

 “DEPODAN DOLAYI SU BASIYOR”

Mahallelerinin üst kısmına İSU tarafından yapılan deponun ciddi sorunlara yol açtığını belirten Karagöz, “Mahallemizin üst tarafında İSU tarafından su deposu yapıldı. Her yağmurda sıkıntı yaşıyoruz. Depo taştıkça mahalleyi su basıyor. Her yağmurda çamur oluyor, çocuklar okula, vatandaşlar da okullarına gitme konusunda zorluk yaşıyor. Ayrıca mahalle, sanayi elektriği kullanıyor. Bu da bizim için ciddi sıkıntılar doğuruyor. Voltaj az geliyor. Bu durum da eşyalarımızın bozulmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.  

Bugün 18:30 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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