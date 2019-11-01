Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:50 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:53 TSİ

170 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 170 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İzmit ilçesinde kaçak alkol satışı yapan bir iş yeri tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri ve iş yerinde bulunan bir araçta yapılan aramalarda 170 şişe kaçak içki ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Olayla ilgili C.B. ve Ş.T. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıslar, haklarında ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Bugün 16:50 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Evinin terasında kendisini astı mask
Evinin terasında kendisini astı
İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma! mask
İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma!
"15 gündür öldürmeyi düşünüyordum" mask
"15 gündür öldürmeyi düşünüyordum"
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü! mask
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Kocaeli'de deprem! mask
Kocaeli'de deprem!

GALERİ

Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL