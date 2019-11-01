Körfez’in eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak için Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başladı. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliğinde ilki düzenlenen fotoğraf yarışmasına profesyonel ve amatör herkes 25 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Tek kategoride düzenlenen yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Körfez sınırları içerisinde çekilmiş olması şartı aranıyor. Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada; birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 1 bin TL, jüri özel ödülü ve mansiyon için 500 TL ve sergileme için seçilen eserlere 100 TL ödül verilecek. 25 Mayıs 2020 tarihinde sonuçlanacak olan yarışmada kazanan eserler 1 Haziran’da jüri tarafından değerlendirilecek ve 10 Haziran'da açıklanacak.
Bugün 16:59 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 19:06 TSİ
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması için başvurular 25 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz