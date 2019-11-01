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Körfez Belediyesi’nde yeni görevlendirme

Körfez Belediyesi’nde Spor Müdürlüğü’ne Ali Osman Baş getirilirken, ondan boşalan Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevine de Erol Bektaş getirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Körfez Belediyesi’nde iki yeni görevlendirme gerçekleştirildi. Daha önce Kültür Müdürlüğü bünyesinde yer alan spor birimi, meclis kararı ile Spor Müdürlüğü olarak kurulmuştu. Kısa süre önce de Spor Müdürü olarak uzun yıllardır Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevini yürüten Ali Osman Baş getirildi. Ali Osman Baş’tan boşalan Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevine ise Erol Bektaş getirildi. Hem Ali Osman Baş hem de Erol Bektaş, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile bir araya geldi, yapılacak çalışmalar hakkında kendisine bilgi verdi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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