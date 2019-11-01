İzmit'te de şubesi bulunan ünlü ayakakkabı markası Kemal Tanca, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin, markanın kaç kişiye ve ne kadar borçlu olduğunu tespit etmek için bilirkişi incelemesi istediği öğrenildi. Ünlü markanın konkordato talebine yanıt incelemeden sonra verilecek.
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Ayakkabı devi konkordato istedi
İzmit'te şubesi bulunan ünlü ayakakkabı markası konkordato talep etti
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Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz