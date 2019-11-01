Ayakkabı devi konkordato istedi

İzmit'te de şubesi bulunan ünlü ayakakkabı markası Kemal Tanca, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin, markanın kaç kişiye ve ne kadar borçlu olduğunu tespit etmek için bilirkişi incelemesi istediği öğrenildi. Ünlü markanın konkordato talebine yanıt incelemeden sonra verilecek.