İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yeni başkan yardımcıları belirlendi. Buna göre İzmit Belediyesi Meclis üyesi Ünal Özmural ve Avukat Sibel Kahyaoğlu İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak, İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkan vekili Hakan Tanta ise İzmit Belediyesi Başkan vekili olarak atandı. Başkan yardımcılarının görev dağılımı ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak. İzmit Belediyesi Meclis üyesi Mimar Arsal Arısal, pek çok ödüllü mimar ve mühendisin yer aldığı proje ekibine koordinatör olarak atandı.
Bugün 19:31 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 20:06 TSİ
İzmit Belediyesi'nde yeni görevlendirme
İzmit Belediyesi'nde yeni bir görevlendirme yapıldı
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz