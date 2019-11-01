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İzmit Belediyesi'nde yeni görevlendirme

İzmit Belediyesi'nde yeni bir görevlendirme yapıldı
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İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yeni başkan yardımcıları belirlendi. Buna göre İzmit Belediyesi Meclis üyesi Ünal Özmural ve Avukat Sibel Kahyaoğlu İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak, İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkan vekili Hakan Tanta ise İzmit Belediyesi Başkan vekili olarak atandı. Başkan yardımcılarının görev dağılımı ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak. İzmit Belediyesi Meclis üyesi Mimar Arsal Arısal, pek çok ödüllü mimar ve mühendisin yer aldığı proje ekibine koordinatör olarak atandı.

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