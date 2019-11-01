Hürriyet'e 2 yeni yardımcı

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yeni başkan yardımcıları belirlendi.Buna göre İzmit Belediyesi Meclis üyesi Ünal Özmural ve Avukat Sibel Solakoğku İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak, İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkan vekili Hakan Tanta ise İzmit Belediyesi Başkan vekili olarak atandı. Başkan yardımcılarının görev dağılımı ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak.