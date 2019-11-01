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Ağaca asılı halde bulundu

Derince’de meydana gelen olayda bir şahıs ağaca asılı halde bulundu

Nuri AKÇAHARMAN
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Derince Yenikent Mahallesi Yenikent Mesire Alanı mevkisinde ağaçlık alana alkol almaya gelen bir grup, ağaçta asılı halde duran birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde isminin Abidin Öz(54) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Abidin Öz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ağaca bağladığı elektrik kablosuyla intihar eden Öz'ün neden intihar ettiğihenüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
01

karabudun - hayırdır bu kocaeli de yaw.günde iki kişi intihar ediyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 21:33

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