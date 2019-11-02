Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre hane halkı Bütçe Araştırması'nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge %29,5 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge %21,4 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Sonuçlara göre TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesi en yüksek payı %21,1 ile Ulaştırma harcamasına ayırdı. Ulaştırma harcamasından sonra en yüksek payı sırasıyla, %20,9 ile Konut ve kira, %18,7 ile Gıda ve alkolsüz içecekler, %7,3 ile Mobilya, ev aletleri ve bakım hizmetleri,% 6,0 Lokanta ve oteller, %5,6 ile Çeşitli mal ve hizmetler, % 3,9 ile Alkollü içecekler, sigara ve tütün, % 3,5 ile Haberleşme, %3,0 ile Eğlence ve Kültür,% 2,3 ile Sağlık harcamasına pay ayrıldı.