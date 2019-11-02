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Kocaeli bakın en çok neye para harcıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Kocaeli ise bakın en çok neye para harcıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre hane halkı Bütçe Araştırması'nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge %29,5 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge %21,4 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Sonuçlara göre TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesi en yüksek payı %21,1 ile Ulaştırma harcamasına ayırdı. Ulaştırma harcamasından sonra en yüksek payı sırasıyla, %20,9 ile Konut ve kira, %18,7 ile Gıda ve alkolsüz içecekler, %7,3 ile Mobilya, ev aletleri ve bakım hizmetleri,% 6,0 Lokanta ve oteller, %5,6 ile Çeşitli mal ve hizmetler, % 3,9 ile Alkollü içecekler, sigara ve tütün, % 3,5 ile Haberleşme, %3,0 ile Eğlence ve Kültür,% 2,3 ile Sağlık harcamasına pay ayrıldı.

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