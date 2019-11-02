Ünlü’den İbrahim Efe’ye tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve İl Yönetimi, İzmit Belsa Plaza’da bulunan Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’nde İzmit Belediyesi’nde kart basmadığı gerekçesiyle işten atılan Şube Başkanı İbrahim Efe’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü,”MHP İl başkanı olarak İbrahim Efe’yi uzun zamandır İzmit’in çocuğu olarak tanıyorum. Siyasetten öte İbrahim Efe kendi bölgesinde vatandaşa dokunan, İzmit Belediyesinde görev yaptığı her dönemde vatandaşın derdini dinleyen, çözmek anlamında elinden gelen çabayı gösteren bir isimdir. Seçilmiş bir muhtarken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in devamsızlık gibi altı boş bir mazeretle işine son verilmiştir” dedi.

“BİRBİRİMİZİ BİLİRİZ”

“Hürriyet bu hassasiyeti neden Efe’ye göstermemiştir?” şeklinde konuşan Ünlü, “MHP olarak her zaman seçilmiş muhtarların yanında olduğumuzu beyan ettik. Seçilmişlere saygı duyarız dedik. İşte bugünde İbrahim Efe’nin yanında olduğumuzu beyan etmek için buradayız. İzmit ufak bir yerdir. Herkes birbirini tanır ve bilir. Bu dönem x siyasi partiye oy veren İzmit halkı, önümüzdeki dönem farklı birine şahsiyetinden dolayı oy verebilir. Biz İzmitliyiz, birbirimizi biliriz. 18 yıl Nevzat Doğan döneminde görev yapmış, Yeni Mahalle Muhtarı Tuncay Aşkın, AK Parti döneminde görev yapmayı başarabilmiş ise Fatma Kaplan Hürriyet bu hassasiyeti neden İbrahim Efe’ye göstermemiştir. İzmit kamuoyu bunu tartışmalıdır. Tuncay Aşkın’ın kendi beyanatı olan ‘Gece vardiyasında çalıştım, gündüz görev yaptım’ eğer belediye yetkilileri müsaade etmezse bu yapılamaz” dedi.

“BÜYÜKAKIN’I ÖRNEK ALSIN”

“İzmit Belediyesi organizasyon şirketi gibi oldu” diyen Ünlü, “Gece vardiyasının ne olduğunu ben bilirim. Gece vardiyası çalışıp da gündüz muhtarlık yapamazsın. Demek ki sen geceleri AK Parti iktidarının inisiyatifini kullandın. Aynı hassasiyet İbrahim Efe’ye neden gösterilmedi? İzmit bunu tartışmalıdır. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Biz İbrahim Efe’nin yanındayız. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tecrübeli bir siyasetçidir. Kendisi Milletvekilliği yapmış bir insandır. Danışman kadrosunu gözden geçirmelidir. Fatma Kaplan Hürriyet yanına Sosyal Demokratlardan çalışma arkadaşları alsın. Yanında ki danışman kadrosu kendisini hayırlı bir yere doğru götürmüyor. Yatağa yattığında “ Ben 6 aydır İzmit’e ne yaptım” sorusunu kendisine sormalıdır. İzmit Belediye Başkanlığı organizasyon şirketi gibi oldu. Sanatçı gelsin, sanatçı gitsin durumu yaşanmaktadır. Bu yüzden danışmak kadrosunu gözden geçirsin. Ve Kocaeli’nin değeri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı kendisine örnek alsın, doğru yolu bulacaktır” ifadelerinde bulundu.

“TAMAMEN SİYASİ HAREKETTEN GERÇEKLEŞTİ”

Ünlü’nün ardından konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Şube Başkanı İbrahim Efe ise, “MHP’ye seçilmiş muhtarlara göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu şehrin çocuklarıyız. Bizim içinde bulunduğumuz durum tamamen bir siyasi hareketten taraf olmaktan dolayı gerçekleşmiştir. Arzu ederdim ki geçmişte AK Parti döneminde yerel yönetimlerde tüm muhtarlara tanınan olanakların şahsıma da sunulmasını isterdim. Bizler toplumla barışık insanlarız. Bize fırsat verilseydi, belediyemizin bize verdiği işle, vatandaşımızın bize verdiği işi hiçbir zaman birbirine karıştırmazdık. Yeri geldiğinde gece saatlerinde dahil işimizin başında olduk. Keşke bu kent huzursuz olmadan daha farklı bir hava ortaya konulabilseydi” dedi.