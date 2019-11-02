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Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın yazdığı mektuptaki Kocaeli detayı yürek burktu
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Geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümünü soruşturacak Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyon, Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Eynesil'de incelemelerde bulunacak, baba Şaban Vatan ile de görüşecek.

GÖLCÜK FEN LİSESİ HAYALİ

Rabia Naz'ın ölümünün ardından yaşanan bu gelişmeler ile birlikte baba Şaban Vatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli detayı ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili sesini duyurmak isteyen acılı baba Şaban Vatan, Rabia Naz'ın anne ve babasına yazdığı mektubu "Yavrumun Gölcük Fen Lisesi kazanıp Köksal amcasında kalma hayalleri" notuyla paylaştı. Kızının şüpheli ölümünde sorumluların ortaya çıkarılmasını isteyen Vatan'ın bu paylaşımı yürek burktu.

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