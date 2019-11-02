Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı

Geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümünü soruşturacak Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyon, Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Eynesil'de incelemelerde bulunacak, baba Şaban Vatan ile de görüşecek.
GÖLCÜK FEN LİSESİ HAYALİ
Rabia Naz'ın ölümünün ardından yaşanan bu gelişmeler ile birlikte baba Şaban Vatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli detayı ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili sesini duyurmak isteyen acılı baba Şaban Vatan, Rabia Naz'ın anne ve babasına yazdığı mektubu "Yavrumun Gölcük Fen Lisesi kazanıp Köksal amcasında kalma hayalleri" notuyla paylaştı. Kızının şüpheli ölümünde sorumluların ortaya çıkarılmasını isteyen Vatan'ın bu paylaşımı yürek burktu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz