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BBP il başkanı mazbatasını aldı

BBP’nin Olağanüstü İl Kongresi’nde seçilen il başkanı Remzi Kaya mazbatasını aldı.

Nazım Özgün Erbulan
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Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılımıyla 26 Ekim tarihinde gerçekleşen il kongresinde genel merkez tarafından atanan Remzi Kaya kongrede seçilmiş il başkanı oldu. Kaya il başkanı olmasının ardından dün Kocaeli Adliyesi’ne giderek Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça’dan mazbatasını aldı.

“YENİ BİR BESMELE İLE BAŞLADIK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaya, “26 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz il kongremizin sonucunda  ben ve il yönetimim bu gün mazbatamızı almış bulunmaktayız.Yıllardır içinde bulunmaktan büyük onur ve şeref duyduğum büyük Birlik Hareketi’ne il yönetimim ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte yeni bir besmele ile başladık.Tek gayemiz Başta Türk İslam dünyasına, ülkemize,şehrimize iyi hizmetler etmektir. Biliyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir.Rabbim bizi bu hizmetten ayırmasın.Yeni yönetimi,disiplin kurulunu ve üst kurul delegelerimizi sizler vasıtası ile tekrar kutluyor hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Bugün 10:07 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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