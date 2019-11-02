BBP il başkanı mazbatasını aldı

Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılımıyla 26 Ekim tarihinde gerçekleşen il kongresinde genel merkez tarafından atanan Remzi Kaya kongrede seçilmiş il başkanı oldu. Kaya il başkanı olmasının ardından dün Kocaeli Adliyesi’ne giderek Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça’dan mazbatasını aldı.
“YENİ BİR BESMELE İLE BAŞLADIK”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaya, “26 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz il kongremizin sonucunda ben ve il yönetimim bu gün mazbatamızı almış bulunmaktayız.Yıllardır içinde bulunmaktan büyük onur ve şeref duyduğum büyük Birlik Hareketi’ne il yönetimim ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte yeni bir besmele ile başladık.Tek gayemiz Başta Türk İslam dünyasına, ülkemize,şehrimize iyi hizmetler etmektir. Biliyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir.Rabbim bizi bu hizmetten ayırmasın.Yeni yönetimi,disiplin kurulunu ve üst kurul delegelerimizi sizler vasıtası ile tekrar kutluyor hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz