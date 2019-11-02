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Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 1915'te yaşanan sözde Ermeni soykırımı tasarısını ABD Temsilciler Meclisi oy çokluğu ile tanıdı. Kim Kardashian'dan Türkleri kızdıracak paylaşım geldi.
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Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 1915'te yaşanan sözde Ermeni soykırımı tasarısını ABD Temsilciler Meclisi oy çokluğu ile tanıdı. Soykırım tasarı sıcaklığını korurken Amerikalı senatör bu kararın alınmasını dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'a bağladı.

Kardashian ise tasarının onaylanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Kim Kardashian çocukları ve kardeşleriyle Ermenistan’da çekildiği fotoğrafın altına “ABD Temsilciler Meclisi Ermeni Soykırımı’nı kabul ettiğinde Ermeni halkı için bu çok büyük bir zaferdi! Bu fotoğraf bu ay Ermenistan’da çekildi” notunu düştü.

Kardashian’ın bu paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Türk kullanıcılar Kardashian ve ailesine sert yorumlar yaptı.(OdaTv)

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Yorumlar

(1)
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Öyle - amerikanın O.... olduğunu geçmiş bütün zaman larda biliyordukda yakın tarihte neden bu kadar dahada O..... olduğunu anlamamıştık bu haderi görünce durum anlaşıldı

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