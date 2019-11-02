Kocaeli Anneleri Derneği’nden Kızılay Haftası’nda anlamlı eğitim

Kocaeli Anneleri Derneği, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında son derece anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dernek, hafta nedeniyle, ilk yardım ve aile içinde deprem bilinci konularında Kocaeli Annelerine eğitim semineri düzenledi. Seminer öncesinde gerçekleştirilen “Gülümse Sonsuza Kadar “ isimli okuma tiyatrosu ise 17 Ağustos depreminde yaşanan acıları çarpıcı bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkardı. Oyunda depremle yaşamayı öğrenmenin hayat kurtaracağı vurgulandı.

EĞİTİME KATILDILAR

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Kocaeli Anneler Derneği Başkanı Hande Kaya’nın ev sahipliğindeki etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi, Doç. Dr. Figen Büyükakın da katılarak destek verdi. Etkinliğe ayrıca, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in eşi Feriha Ellibeş, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Kocaeli Anneleri Derneği üyeleri katıldı.

OKUMA TİYATROSU ACIYI HATIRLATTI

Etkinlik, 17 Ağustos depreminin acılarını ortaya koyan “Gülümse Sonsuza Kadar” isimli Okuma Tiyatrosu ile başladı. Oyunda depremin bir doğa olayı olduğu ve bilimin ışığında hareket edilmesi durumunda acıların önüne geçilebileceği vurgulandı.

FİKİR NANNESİ FİGEN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Oyunun ardından, söz alan Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, depremin üstünden 20 yıl geçmesine rağmen hala acıların taze olduğunu hatırlatarak, seminerin faydalı olacağına inandığını ve herkese büyük görev düştüğünü ve bu tür seminerlerin devam edeceğini söyleyerek, programın fikir annesi Figen Büyükakına’a teşekkür etti. Doç. Dr. Figen Büyükakında bir konuşma yaptı. 17 Ağustos depremindeİzmit’te 17 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Figen Büyükakın, “Esas itibariyle depremde bir tek kişi deprem nedeniyle vefat etti. Diğer canlarımızı ise ihmal nedeniyle yitirdik. Biraz önce oyunda söylendiği gibi, toprağın da gazabı vardı belki ama insan hatası fazlaydı. Bu nedenle bilinçlenmeli ve depremle yaşamayı öğrenmeliyiz” şeklinde konuştu.

AFET BİLİNCİ VE İLKYARDIM EĞİTİMİ

Konuşmanın ardından AFAD’dan Orhan Turan; Ailede Afet Bilinci konulu bir bilgilendirme yaparak, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktardı. Eğitimde Dalış eğitmeni Aylin Abdülbakioğlu ile Çocuk Cerrahı Dr. Arzu Bektaş da hayat kurtaran ilk yardım konusunda geniş kapsamlı bir eğitim verdi. Eğitimin sonunda Dernek Başkanı Hande Kaya, Doç. Dr. Figen Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in eşi Feriha Ellibeş, verdikleri önemli bilgiler için KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Süreyya Temel, AFAD Temsilcisi Orhan Turan, Dalış eğitmeni Aylin Abdülbakioğlu ve Çocuk Cerrahı Dr. Arzu Bektaş’a teşekkür ederek, çiçek verdi.