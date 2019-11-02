Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Avrupa Konseyi’ndeki açıklamaları sonrası Kocaeli’de büyük yankı uyandırdı, Büyükakın’ın konuşması beğeni topladı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş Başkan Büyükakın’ın Avrupa’nın iki yüzlülüğünü yüzüne vurduğunu ifade etti ve kente döndüğü zaman Büyükakın’ı alnından öpeceğini dile getirdi. Daha sonrasında ise MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Avrupa Konseyi konuşmasıyla ilgili ise, “Mehmet Ellibeş’ten önce onu alnından ben öpeceğim” şeklinde konuştu. Aydın Ünlü bu isteğini henüz yerine getiremezken Mehmet Ellibeş sözünü tuttu ve programda karşılaştığı Büyükakın’ı alnından öptü..
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Büyükakın’ı alnından öpmek için sıraya girdiler
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Avrupa Konseyi’ndeki açıklamaları sonrası Büyükakın’ı alnından öpmek için yarıştılar
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Yorumlar
(1 )
masum izmitli - telaşe etmeyin acele etmeyin sıraya girin tek tek öpün doyasıya öpün hatta öpmek isteyenler için belediye otobüsleri üçretsiz ring servisi yapsın .canım türkiyem
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