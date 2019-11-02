Büyükakın’ı alnından öpmek için sıraya girdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Avrupa Konseyi’ndeki açıklamaları sonrası Kocaeli’de büyük yankı uyandırdı, Büyükakın’ın konuşması beğeni topladı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş Başkan Büyükakın’ın Avrupa’nın iki yüzlülüğünü yüzüne vurduğunu ifade etti ve kente döndüğü zaman Büyükakın’ı alnından öpeceğini dile getirdi. Daha sonrasında ise MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Avrupa Konseyi konuşmasıyla ilgili ise, “Mehmet Ellibeş’ten önce onu alnından ben öpeceğim” şeklinde konuştu. Aydın Ünlü bu isteğini henüz yerine getiremezken Mehmet Ellibeş sözünü tuttu ve programda karşılaştığı Büyükakın’ı alnından öptü..