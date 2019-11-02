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Kandıra'da hortum paniği!

Kandıra Sarısu’da ufak çaplı hortum meydana geldi.
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Edinilen bilgi ve iddialara göre dün akşam saatlerinde Kandıra’nın Sarısu bölgesinde denizin yaklaşık 50-100 metre açıklarında bir hortum hadisesi meydana geldi. O sırada bu hortum bölgedeki amatör balıkçılar tarafından fark edildi.

HASAR MEYDANA GELMEDİ

Amatör balıkçılar meydana gelen hortum sebebiyle güvenli bir bölgeye geçip hortumun dinmesini beklemeye başladı. Ancak daha sonra birçok balıkçı yaşanan doğa olayından dolayı tedirgin olarak sahili terk etti. Öte yandan hortum kıyıya ulaşmazken herhangi bir hasar da meydana gelmedi.

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