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VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde Doç. Dr. Mehtap Bozkurt hasta kabulüne başladı

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde Kanser Rehabilitasyon Uygulamaları ve Lenfödem tedavisine başlandı.
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VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde Kanser Rehabilitasyon Uygulamaları ve Lenfödem tedavisine başlandı. Tedavidemultidisipliner bakış açısıyla hizmet verecekbranşlar şöyle:

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

-Konuşma ve Yutma Terapisi

-Fizyoterapi

-İş Uğraşı Terapisi

-Beslenme ve Diyet

-Psikoloji

 Doç. Dr. Mehtap Bozkurt,kanser tedavisi sırasında meydana gelen ek rahatsızlıkların multidisipliner yaklaşım ile çözümü için VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Mehtap Bozkurt’un uzmanlık alanları şöyle:Lenfödem tedavisi, kanser rehabilitasyonu, ameliyat öncesi ve sonrasırehabilitasyon, yoğun bakım rehabilitasyonu, Parkinson, serebral palsi, nörolojik rehabilitasyon, botoks, romatolojik hastalıklar ve rehabilitasyonu, osteoporoz, fibromiyalji, PRP, nörojenik mesane, idrar kaçırma rehabilitasyonu, kas iskelet sistemi hastalıkları, bel ağrısı, boyun ağrısı, eklem ve tetik nokta enjeksiyonu, bel ve boyun fıtıkları, palyatif bakım.

Bugün 10:54 TSİ - Sağlık

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