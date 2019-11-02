Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: 'Borçları kapatın'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta içinde eski il başkanları ve AKP’nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile biraraya geldi. Erdoğan hem eski il başkanlarına hem de belediye başkanlarına önerilerde bulundu. Erdoğan, parti genel merkezindeki toplantıda büyükşehir ve il belediye başkanları toplantısında talimatlar verdi. Başkanlardan, genel merkez ile iletişimi koparmamalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, karşılaştıkları sıkıntıları ve talepleri yerel yönetimler başkanlığına mutlaka bildirmelerini söylediği öğrenildi.

EN İYİ BEN ANLARIM AKP

Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki tecrübelerini de başkanlarla paylaştı. Belediyenin yönetimini üstlenerek başkanların büyük bir sorumluluğun altına girdiklerini kaydeden Erdoğan, “Belediye başkanlığından gelme bir siyasetçi olarak sizleri en iyi benim anlayacağımı düşünüyorum. 1994’te kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ömrüm boyunca da gururlanacağım bir vazife olarak gördüm” dedi.

KUCAKLAYICI DAVRANIN

Toplantıda belediye borçları da gündeme geldi. Erdoğan’ın, her gün çeşitli belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısı, işten atma, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı haberlerle karşılaştığını söylediği kaydedildi. Erdoğan’ın “Sizden ricam işçileri siyasi kanaatlerinden dolayı, sendikacılığından dolayı ayrıştırmayın. Kucaklayıcı davranın. Borçlarınızı varsa da bitirin ve yeni projeler üretin” dediği belirtildi.

SAHAYA İNİN ÇALIŞIN

Erdoğan, hafta içinde görüştüğü eski il başkanlarına da önemli mesajlar verdi. Erdoğan başkanlardan, illerde yapılan il danışma toplantılarına katılmaları ve tecrübe ve birikimlerini aktarmalarını istedi. Eski il başkanlarından teşkilatla bağlarını koparmamasını isteyen Erdoğan, “Sahaya inin ve çalışın, size her zaman ihtiyacımız var. Teşkilatla aktif çalışın. Ayrımız gayrımız yok, yenisi eskisi yok. Siz eski Ak Parti değilsiniz. Biz bir arada yoğurulduk, yolumuza bakalım, teşkilatla birlikte çalışın. Teşkilatla birlikte sahaya inin” dedi.