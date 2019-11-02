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O proje 34 bin 500 ağaç kestirecek!

İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için Kandıra’da yapılacak olan Sungurlu Barajı Projesi’nin ÇED raporunda bölgede 34 bin 500 ağacın kesileceği belirtildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul Ağva'da Sungurlu Deresi üzerinde yapılması planlanan baraj, Kandıra’da bulunan Akçaova ve Tekzen köyleri ile çevresindeki 16 köyü etkileyecekti. Kandıra’nın sular altında kalacağı öne sürülen 263 milyar 82 milyon TL’lik proje ile ilgili 2015 yılında Kandıra Akçaova köyünde düzenlenmek isteyen ÇED toplantısına köylüler engel olmuştu. Barajla ilgili olarak verilen “ÇED olumlu” kararı, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesi tarafından geçen yılın Aralık ayında hukuka aykırılık gerekçesiyle bozuldu.

1 MİLYON 691 METREKARE ORMAN

Kocaeli Valiliği geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda söz konusu proje ile ilgili 21 Kasım tarihinde İnceleme Değerlendir Komisyonu (İDK) toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Söz konusu duyuruda güncellenmiş proje dosyası da yer  aldı. Yeni raporda  “İstanbul ve Sakarya Orman Bölge Müdürlükleri tarafından hazırlanan ÇED İnceleme Değerlendirme Formlarındaki bilgiler doğrultusunda tüm proje alanı içerisinde yaklaşık 1 milyon 691 bin 595 metrekare orman sayılan alan bulunduğu tespit edilmiş  olup, amenajman planları verilerine göre proje alanında yaklaşık olarak 34.500 adet ağaç kesileceği ve 6 bin 510 metreküp civarında orman emvali çıkacağı öngörülmüştür” maddesi dikkat çekti. Ayrıca orman alanlarında yapılacak olan işlem için Orman Genel Müdürlüğü’nden izni alınacağı; izin aşamasında ise kesilecek ağaç sayısı ve orman emvali ile ilgili detaylı çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Bir diğer olumsuzluk olarak raporda, yörede yaşayan ve barajın mutlak koruma sınırı içerisinde kalan yerleşim alanlarında oluşturacağı sosyal rahatsızlıklar olacağı ifade edildi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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