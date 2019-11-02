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Evleri yanan 4 aileye Büyükşehir’den yardım eli

İzmit'te çıkan yangında evsiz kalan aileye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzatarak evlerin onarılması için çalışma başlattı.
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İzmit ilçesi Hatipköy mevkiinde bulunan bir binada çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. Kış öncesi evsiz kalan ailelere yardım edilmesi için  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın talimat verdi. Başkan Büyükakın’ın talimatının ardından ekipler harekete geçti. Yangın sonrası evsiz kalan aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne yerleştirildi. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman ekipler konuyla ilgili hemen harekete geçerek yangının gerçekleştiği binada sosyal incelemelerde bulundu.

Maddi hasarın giderilmesi ve binanın çatısının onarılması için Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Mağdur ailelere destek verileceği konusunu duyan bazı mahalle sakinleri Büyükşehir’in yardımını sevinçle karşıladı.

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