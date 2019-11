Ünlü: Kongrede ana hedefimiz tek listeyle girmek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yönetimi bugün Sekapark Otel’de 12 ilçe başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda aylık çalışma programları, saha çalışmaları ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan kongre değerlendirildi.

DERİNCE’DE 101 GENÇ ÜYE OLACAK

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları sahada aktif program yapan tek teşkilat. Aylık olarak ilçe başkanları toplantısını gerçekleştirdik. Bugün 12 ilçe başkanımızla aylık toplantılarımızın değerlendirmesini yaptık. Kocaeli’de yerel siyasetin de değerlendirmesini yaptık. İnanıyorum ki bu değerlendirmeden sonra Kasım ayı programlarındaki muhtar ziyaretleri, STK programları, saha programları, Cumartesi günleri yaptığımız programlar, bugün Derince’de gerçekleşecek olan 101 tane 18 yaşını doldurmuş arkadaşımızın MHP’ye katılım programıyla, programımızı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“ANA HEDEF TEK LİSTELİ KONGRE”

Kongre süreci hakkında da konuşan Ünlü, “Gözümüz kulağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde. Oradan gelecek olan talimatlarla biz önümüzdeki yıl yapılacak olan kongre sürecine de hazırlanan bir siyasi parti olacağız. Kocaeli teşkilatlarının ana hedefi kongreye mevcut ilçe başkanlarımızla tek listeyle kongreye girmek. Biz her zaman her şeye hazır olan bir siyasi partiyiz. Kongreye, seçime hazırız. Yarın sabah seçim olsa Milliyetçi Hareket Partisi’nin sandık görevlileri bile şu an hazır durumda. MHP 12 ilçe başkanıyla, Ülkü Ocakları’yla, STK’larıyla, kadın kollarıyla bugün seçime en hazır olan siyasi parti” dedi.