Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:18 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:16 TSİ

Ünlü: Kongrede ana hedefimiz tek listeyle girmek

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü aylık olarak gerçekleşen ilçe başkanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kongre ile ilgili “Kocaeli teşkilatlarının ana hedefi kongreye mevcut ilçe başkanlarımızla tek listeyle kongreye girmek” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yönetimi bugün Sekapark Otel’de 12 ilçe başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda aylık çalışma programları, saha çalışmaları ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan kongre değerlendirildi.

DERİNCE’DE 101 GENÇ ÜYE OLACAK

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları sahada aktif program yapan tek teşkilat. Aylık olarak ilçe başkanları toplantısını gerçekleştirdik. Bugün 12 ilçe başkanımızla aylık toplantılarımızın değerlendirmesini yaptık. Kocaeli’de yerel siyasetin de değerlendirmesini yaptık. İnanıyorum ki bu değerlendirmeden sonra Kasım ayı programlarındaki muhtar ziyaretleri, STK programları, saha programları, Cumartesi günleri yaptığımız programlar, bugün Derince’de gerçekleşecek olan 101 tane 18 yaşını doldurmuş arkadaşımızın MHP’ye katılım programıyla, programımızı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“ANA HEDEF TEK LİSTELİ KONGRE”

Kongre süreci hakkında da konuşan Ünlü, “Gözümüz kulağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde. Oradan gelecek olan talimatlarla biz önümüzdeki yıl yapılacak olan kongre sürecine de hazırlanan bir siyasi parti olacağız. Kocaeli teşkilatlarının ana hedefi kongreye mevcut ilçe başkanlarımızla tek listeyle kongreye girmek. Biz her zaman her şeye hazır olan bir siyasi partiyiz. Kongreye, seçime hazırız. Yarın sabah seçim olsa Milliyetçi Hareket Partisi’nin sandık görevlileri bile şu an hazır durumda. MHP 12 ilçe başkanıyla, Ülkü Ocakları’yla, STK’larıyla, kadın kollarıyla bugün seçime en hazır olan siyasi parti” dedi.

Bugün 12:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Büyükakın’ı alnından öpmek için sıraya girdiler mask
Büyükakın’ı alnından öpmek için sıraya girdiler
İstifa sonrası "AKP'nin haremi" kavgası mask
İstifa sonrası "AKP'nin haremi" kavgası
AKP’li başkanlar Ankara’da mask
AKP’li başkanlar Ankara’da
Solakoğlu belediyede başkan yardımcısı oldu mask
Solakoğlu belediyede başkan yardımcısı oldu
AKP'de ilk aday ortaya çıktı mask
AKP'de ilk aday ortaya çıktı
Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi'nde raporu reddedip Türkiye'yi savundu mask
Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi'nde raporu reddedip Türkiye'yi savundu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı mask
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin... mask
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin...

GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL