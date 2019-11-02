Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan ve akabinde kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un adının, yaşadığı mahalleye verilmesin ilişkin teklif, Darıca Belediye Meclisi’nde AKP, CHP VE MHP’li üyelerin oyu ile kabul edildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Sokullu Caddesi’nin isminin, ‘Şehit Tahsin Sarıtosun Caddesi’ olarak değiştirilmesini, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getireceklerini söyledi. Bıyık, Büyükşehir’den çıkacak karara göre hareket edileceğini ifade etti.
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Şehidimizin adı ölümsüzleştirilecek
Darıca İlçe Belediyesi, Resulayn’da yaralanan, ancak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un adını bir caddeye verme kararı aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz