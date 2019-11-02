İzmit Belediyesi'nin müdürüne sahte hesap!

İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü görevine, haziran ayında Gölcük Belediyesi’nden getirilen Dilek Alp atanmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kültür müdürlüğü görevine getirilen ve görevine başlayan Alp’in adına Instagram’da sahte hesap açılmış.

İZMİT’TEN BÜYÜKŞEHİR’E TRANSFER(!)

Dilek Alp adına açılan profilde “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Müdüresi” ibaresi yazılmış. Dilek Alp bu durumu, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurarak, “Sahte hesapların açılması, sıkı takip edildiğimizi gösterir. Sizden rican şikayetle bu sayfayı kapattıralım” diyerek destek istedi.