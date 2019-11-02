Türk Ocakları Bölge Toplantısı yapıldı

Türk Ocakları Genel Merkezi’nin öncülüğünde, Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; “Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz,Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Türk Ocakları Genel Sekreteri Emral Şenel, Genel Merkez Yöneticisi Esabil Eker, Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Hakan Terzi, Aydınlar Ocağı Derneği Başkanı Süleyman Pekin, Azerbaycan Öğrenciler BaşkanıAkif Katanov, Sinan Çalışkan Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Alican KazganTürk Diyanet Vakıf sendikasını temsilen Aziz Şahin,,Kocaeli Türkçüler kulübü başkanı Özer Mert Özdemir ve çevre illerden davet edilen Şube Başkanları; Sakarya – Gürsoy Alagöz, Beykoz – Fevzi Geylan, Büyükçekmece – H. Salih Akkurt, İstanbul – Cezmi Bayram, Kadıköy – Mesut Şen, Pendik – Ahmet Kara, Ümraniye- Harun Güvendi, Çorlu – Mustafa Arslan, Edirne – Yakup Öz, Kırklareli – Bülent Bayram, Lüleburgaz – Emrah Gültekin, Tekirdağ – Hasan Erge, Çerkezköy – Burak CandaşUzunköprü – Ahmet Acaroğlu, Bakırköy - Arif Akdeniz, Gebze - Osman Sümer, Balıkesir - Tahir Korucuoğlu, Bartın - Özgür Tokan, Turhal - Alparslan Çelik, Kocaeli - Yücel Alpay Demir, Zonguldak - Özcan Gedikli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program Yumurtacı Camii İmamı Aziz Şahin’in okuduğu dualarla başladı. Duaların ardından sahneye çıkan Ozan Şerafettin Yıldız kendisine ait 2 eseri seslendirdi.

“STK’LAR ARASINDA İLK AKLA GELENLERDENİZ”

Bölge Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir; ”Öncelikle eski başkanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum çünkü ortada bir emek varsa bu hep beraber yapıldığı içindir. Çok sayıda sivil toplum örgütü arasında ilk akla gelenlerden biriyiz. Çağdaş, laik, Atatürkçü, Türk milliyetçi fikriyle kurulan ve birlik içerisinde çalışmalarına devam eden bir şube olarak nitelikli gençlerin yetişmesine gayret ediyoruz. Sorumluluklarımız sorunlarımızdan büyük, bu yüzden sorunlarımızı değil sorumluluklarımızı ön planda tutuyoruz” dedi.

“BU OCAK HERKESİN OCAĞIDIR”

Türk Ocakları olarak amaçlarını ve yaptıkları faaliyetleri paylaşan Kocaeli Şube Başkanı Demir; “Türk Ocakları olarak herkesin yanındayız. Üniversite öğrencilerimize maddi manevi desteklerde bulunuyoruz. Burada üniversitemizdeki hocalarımızdan da destek alıyoruz. Bu ocak herkesin ocağıdır. Tüm görüşlere açık olan bir ocaktır, kapımız herkese açıktır. Cömert üyelerimizin yaptıkları bağışlarla öncelikle öğrencilere sonra ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Her yıl Kurban Bayramı’nda soydaşlarımıza bağışlarımızı ulaştırıyoruz. Burada amacımız gönül birlikteliğini sürdürmektir. İçerde ve dışarda ülkemize karşı yapılan planlar var ama Türk Devleti milleti bu planları bozacaktır. TSK içeride ve dışarıda büyük bir askeri üstünlüğe sahiptir. Değerlerimizi karşı karşıya getirmek isteyenlerin, birliğimizi bozmaya çalışanların her zaman olduğu gibi karşısında duracağız, ülkemizi bölemeyecekler” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ MEDENİYETİMİZİ YÜKSELTMEK”

Kocaeli Şube Başkanı Demir’in ardında konuşma yapan Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz; “Türk Ocağı 107 yıl önce Osmanlı’nın dağılma döneminde yeniden diriliş olarak kuruldu. Biz cihan imparatorluğu kurmuştuk. Tarihte yaşanan değişiklikler ve başka faktörlerin etkisiyle imparatorluk dağılmaya başlayınca birliğin formüllerini aradık. Bu ocak da birliği bütünlüğü korumak için, Türk milletinin gelişmesi ve medeniyet seviyesinin yükselmesi için kurulmuştur. 1912’de 190 tıbbiyeli bir araya gelerek ocağı resmen kurdu.Ana felsefemiz, asıl amacımız Türk medeniyetin yükselmesidir. Bizim davamız Türk milletinin kültürel ve çağdaş anlamda eniiyi noktalara gelmesidir” dedi.

“TÜRKİYE YALNIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Genel Başkan Öz; “Bazı yanlışlıkların faturası bazı yanlış adreslere kesiliyor. Birileri cumhuriyetle Osmanlı’yı tartıştırmaya çalışıyor. Birileri de din adına Atatürk’e sataşıyor, bizim burada tavrımız nettir. Dünyanın yeniden düzenlenmesi için Ortadoğu ülkelerine operasyonlar yapılarak hedef tahtasına da İslam dünyası kondu. Köklerimizden kopamayız ama yeni meyveler de vermek zorundayız. Bunlar diğer büyük devletlerin bizim üzerimizde kurduğu hakimiyet çabasıdır. Dış ülkelerin Ortadoğu ülkelerine yaptıklarını görüyoruz, 4 milyona yakın Suriyeli ülkemizde. Ülkemiz yapılan operasyonlar nedeniyle risk altında kalıyor. Türkiye yalnızlaştırılmaya çalışılıyor ama biz ordumuzla gücümüze sahip çıktık ve mücadele ettik, özümüze sahip çıktık. Geçmişe saplanıp kalamayız ama geçmiş değerlerimizi süzerek geleceğe taşımalıyız. Gençlerimize milli mefküreyi milli ülküyü özümseyen kişiler olarak aşılamak yetiştirmek zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.